В Иркутской области суд вынес приговор браконьерам, застреливших семерых косуль

Оперативники задержали злоумышленников в сентябре 2024 года в Эхирит-Булагатском районе Приангарья. Полицейские остановили для проверки документов внедорожник, адаптированный для поездок по труднопроходимой местности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии