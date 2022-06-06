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Депутат Нилов заявил о неоднозначном отношении к идее введения униформы для госслужащих

Депутат Нилов заявил о неоднозначном отношении к идее введения униформы для госслужащих

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил идею депутата Виталия Милонова о введении специальной униформы для госслужащих.

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