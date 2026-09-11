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С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Почему одежда быстро изнашивается

Почему одежда быстро изнашивается

А у вас тоже такое было: купили вещь месяц назад, а она уже выглядит так, будто вы год носите ее, не снимая? Нам кажется, что причина быстрого износа скрывается в плохом качестве одежды, но на самом деле всему виной – неправильный уход.

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