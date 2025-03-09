5 впечатляющих мест на планете, которые большинству доступны разве что на фотографиях

На нашей планете есть десятки тысяч живописных мест и пейзажей. Некоторые из них являются популярнейшими точками на туристических картах, а другие многие видели разве что с экранов телевизоров или компьютеров.
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