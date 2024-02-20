НЦИ попросил военных прокуроров проверить сотрудников МЧС на мошенничество

Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в Ростех) обратился в Следственный комитет России с требованием провести доследственную проверку в отношении должностных лиц МЧС России в связи с возможным мошенничеством с госзакупками.
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