SoftBank привлёк $11,87 млрд кредита для инвестиций в OpenAI

Двухлетний кредит оказался почти на $2 млрд больше первоначальной цели SoftBank и привлёк около 20 банков SoftBank Group привлёк $11,87 млрд по двухлетней кредитной линии для финансирования своих инвестиций в OpenAI.
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