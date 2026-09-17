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SoftBank привлёк $11,87 млрд кредита для инвестиций в OpenAI

SoftBank привлёк $11,87 млрд кредита для инвестиций в OpenAI

Двухлетний кредит оказался почти на $2 млрд больше первоначальной цели SoftBank и привлёк около 20 банков SoftBank Group привлёк $11,87 млрд по двухлетней кредитной линии для финансирования своих инвестиций в OpenAI.

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