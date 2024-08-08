Bloomberg: цены на газ выросли на фоне новостей о терактах ВСУ В издании отметили реакцию рынка на сообщения о действиях украинской армии на границе.
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Bloomberg: цены на газ выросли на фоне новостей о терактах ВСУ В издании отметили реакцию рынка на сообщения о действиях украинской армии на границе.
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