Огласите весь список, пожалуйста. Трамп прошелся по своим предшественникам на посту президента США.«Крым России отдал Обама, Байден дал все сразу, Буш отдал Грузию.
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