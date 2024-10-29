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Царьград

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Инсектицидное средство нашли на посуде погибших от отравления под Красноярском

Инсектицидное средство нашли на посуде погибших от отравления под Красноярском

Инсектицидное средство нашли на посуде погибших от отравления под Красноярском.Приоритетной версией гибели четверых детей в Красноярском крае остаётся попадание в организм средства от насекомых.

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