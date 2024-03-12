В Братске открыли масленичную неделю праздничными программами

В Братске 10 марта во всех районах прошли праздничные программы, открывшие масленичную неделю. Они запомнятся жителям веселыми конкурсами, играми, а также яркими выступлениями артистов и насыщенной торговлей на ярмарках, где можно было попить чай и покушать блины.