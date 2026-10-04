В истории смерти сотрудницы противочумного института в Иркутске новый поворот. От двух слов стало ещё страшнее

В истории смерти сотрудницы противочумного института в Иркутске Дарьи Шипиловой - новый поворот. От двух слов - "неизвестная пневмония" - стало ещё страшнее.
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