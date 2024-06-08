Светофоры перестанут работать в Калуге

На протяжении четырех ночей на некоторых улицах Калуги перестанут работать светофоры. Об этом предупредили в управлении городского хозяйстваНа протяжении четырех ночей на некоторых улицах Калуги перестанут работать светофоры.
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