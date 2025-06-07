В Центробанке допустили повышение ключевой ставки в случае роста инфляции

Для дальнейшей дезинфляции нужно поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, отметила глава регулятора Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки в случае роста инфляции, сообщает ТАСС.
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