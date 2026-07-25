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При ударе по полигону под Киевом погибла один из руководителей госохраны Украины

Удар по полигону в Киевской области 24 июля, где проходила выставка вооружений, погибла Валентина Савицкая, которая занимала руководящую должность в Центре международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины.

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