Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Русские не сдаются!

Русские не сдаются!

Вчера   листала   старую тетрадь,  наткнулась   на  рубрику  "Этот день в  истории" и  обнаружила   интересное:То же  самое текстом:8 ноября 1941 года с возгласом "Русские не сдаются!" адыгеец Хусен Андрухаев подорвал гранатами себя и окруживших его немцев.

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