Полицейские Еврейской автономной области научили школьников управлять дронами

В Биробиджане сотрудники Центра информационных технологий, связи и защиты информации УМВД России по ЕАО провели для участников летней площадки Центра «МОСТ» практическое занятие по управлению беспилотными летательными аппаратами.
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