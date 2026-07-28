Происшествия
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Происшествия

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Полицейские Еврейской автономной области научили школьников управлять дронами

Полицейские Еврейской автономной области научили школьников управлять дронами

В Биробиджане сотрудники Центра информационных технологий, связи и защиты информации УМВД России по ЕАО провели для участников летней площадки Центра «МОСТ» практическое занятие по управлению беспилотными летательными аппаратами.

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