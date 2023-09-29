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Изменения, которых долго ждали: армию РФ превращают в самую опасную военную машину мира

Изменения, которых долго ждали: армию РФ превращают в самую опасную военную машину мира

Похоже свершилось то, о чем очень много писали военные блогеры и журналисты. Российская армия имеет отличные шансы выйти на качественно новый уровень.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Всё  вроде  бы так, но наиболее упорно в первые дни войны  сражались  Юго-Западное направление под  командованием Будённого и  Северол-Западное направление , где командовал Вороши лов, а посыпался  Западный  фронт, где командовал Павлов. А  Будённый  сам сказал  Сталину, что, увы, ему  не под силу  уже  командовать  таким числом людей, потому  и  заменил  его И.В. более молодым командующим.
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5 час.
Владимир Алтайцев
Вы совершенно правы. Щеголять словечками, которые не знают  очень многие  люди, да  ещё  в таком количестве, как в этой статье, это неуважение к читателю.
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5 час.
Владимир Соловьев
Под руководством Шойгу  любая структура обречена на провал и уничтожение.
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15 мин.

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