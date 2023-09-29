Похоже свершилось то, о чем очень много писали военные блогеры и журналисты. Российская армия имеет отличные шансы выйти на качественно новый уровень.
Изменения, которых долго ждали: армию РФ превращают в самую опасную военную машину мира
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Всё вроде бы так, но наиболее упорно в первые дни войны сражались Юго-Западное направление под командованием Будённого и Северол-Западное направление , где командовал Вороши лов, а посыпался Западный фронт, где командовал Павлов. А Будённый сам сказал Сталину, что, увы, ему не под силу уже командовать таким числом людей, потому и заменил его И.В. более молодым командующим.
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5 час.
Владимир Алтайцев
Вы совершенно правы. Щеголять словечками, которые не знают очень многие люди, да ещё в таком количестве, как в этой статье, это неуважение к читателю.
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5 час.
Владимир Соловьев
Под руководством Шойгу любая структура обречена на провал и уничтожение.
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15 мин.
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