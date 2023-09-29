Изменения, которых долго ждали: армию РФ превращают в самую опасную военную машину мира

Владимир Алтайцев

Всё вроде бы так, но наиболее упорно в первые дни войны сражались Юго-Западное направление под командованием Будённого и Северол-Западное направление , где командовал Вороши лов, а посыпался Западный фронт, где командовал Павлов. А Будённый сам сказал Сталину, что, увы, ему не под силу уже командовать таким числом людей, потому и заменил его И.В. более молодым командующим.