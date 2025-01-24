3 факта из жизни китайцев, доказывающих, что этому народу свойственно творческое мышление

Три этих неожиданных факта о жизни китайцев доказывают, что этот смекалистый народ не пропадёт в трудных жизненных обстоятельствах и сумеет найти выход если не из безвыходных, то из сложных ситуаций точно.
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