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RT представил второй фильм Поплавского о Северске

RT представил второй фильм Поплавского о Северске

RT готовит к выходу фильм «Северская сага. Запись II. Поиск» о поиске мирных жителей в Северске. Второй фильм из серии репортажей военкора-документалиста Клима Поплавского сняли в освобожденном Северске Донецкой Народной Республики.

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