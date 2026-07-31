RT представил второй фильм Поплавского о Северске

RT готовит к выходу фильм «Северская сага. Запись II. Поиск» о поиске мирных жителей в Северске. Второй фильм из серии репортажей военкора-документалиста Клима Поплавского сняли в освобожденном Северске Донецкой Народной Республики.
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