Без названия- 2

По русской армии нанесён страшный удар на Запорожском направлении Михаил Рябов. Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев, у которого натянутые отношения с руководством Минобороны, опубликовал в своем блоге аудио-обращение командира российской обороны на Запорожском направлении генерала Ивана Попова (позывной «Спартак»).