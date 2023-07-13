БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Без названия- 2

Без названия- 2

По русской армии нанесён страшный удар на Запорожском направлении Михаил Рябов.   Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев, у которого натянутые отношения с руководством Минобороны, опубликовал в своем блоге аудио-обращение командира российской обороны на Запорожском направлении генерала Ивана Попова (позывной «Спартак»).

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
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13 час.
Traveller
Это что, самизнаетекому НЕ известно про деяния оленевода? Тогда пусть он радуется повизгиваниям толпы бабёшек, оболваненных скабеевыми со своим охаиванием &quot;мятежника&quot; Пригожина.
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