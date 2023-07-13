По русской армии нанесён страшный удар на Запорожском направлении Михаил Рябов. Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев, у которого натянутые отношения с руководством Минобороны, опубликовал в своем блоге аудио-обращение командира российской обороны на Запорожском направлении генерала Ивана Попова (позывной «Спартак»).
Без названия- 2
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AB
Anlrey Boracow
Ответить
13 час.
Traveller
Это что, самизнаетекому НЕ известно про деяния оленевода? Тогда пусть он радуется повизгиваниям толпы бабёшек, оболваненных скабеевыми со своим охаиванием "мятежника" Пригожина.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии