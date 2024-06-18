Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Игорь Сыраев
    Расстреливать надо все это ворье в генеральских погонах. наверное понятие: офицерская честь только у младших офицеров...«Куда все эти ден...
  • Ирина
    Да это же мужик трансвистит.Да, и такие принц...
  • Erna Абих
    Забрать эти области и присоединить к России и спрашивать никого ни надо, они были русскими вот и пусть дальше будутСервитут

Военкор Коц предложил опубличить заказчика корпоратива с Меладзе

Военкор Коц предложил опубличить заказчика корпоратива с Меладзе

12 млн рублей – хорошая прибавка к пенсии певца Меладзе, отметившегося СУГСом в Дубае. Военкор Александр Коц предложил назвать имя благодетеля-заказчика корпоратива, за который Меладзе получил увесистый куш.

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