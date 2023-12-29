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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайриз Халибертон набрал 21 очко и 20 передач, не допустив ни одной потери

Тайриз Халибертон набрал 21 очко и 20 передач, не допустив ни одной потери

Разыгрывающий «Индианы» набрал 21 очко (7 из 17 с игры, включая 6 3-очковых), 3 подбора, 20 передач и 2 перехвата.

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