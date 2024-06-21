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Перевела $50 ВСУ из США. И вот теперь ее взяли в Екатеринбурге. Грозит 20 лет

Перевела $50 ВСУ из США. И вот теперь ее взяли в Екатеринбурге. Грозит 20 лет

Это история о том, как может изменить твою жизнь всего лишь один, казалось бы, не самый существенный поступок.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
убить ее и смерть таким как она
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2 час.
АГ
Александр Горец
👍👍👍
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1 час.
Юрий Ляпнев
Вот вы все рассуждаете о величине наказания. Чтобы наказать надо совершить преступление, а чтобы поступок был преступлением нужен умысел на совершение преступления. Разве отправляя 51$ в американскую благотворительную организацию она думала об измене России? А чтобы было с нею в США если бы она отказалась перевести эту сумму? Отказалась бы и уже там ей впаяли бы лет 100 или выперли с работы с волчьим билетом. То же бы началась компания в её защиту? Судя по ее кренделю она могла перечислить и несколько десятков тысяч. Умысел устанавливается со слов самого человека. В УПК РФ есть понятие территориального принципа. Действие произошло на территории США и совершено гражданкой США. Суду РФ она не подсудна. Мы за закон или за понятия? Это, что месть за смену гражданства? Так это в духе большевиков-евреев.
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15 мин.

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