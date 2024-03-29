Автоэксперт предупредил о причинах быстрого выхода «автомата» из строя

Неправильные действия водителей при эксплуатации автомобиля с автоматической трансмиссией, нерегулярное обслуживание и особенности манеры вождения могут не только сократить срок службы агрегата, но и буквально «убить» коробку передач.
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