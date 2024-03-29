ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 853 подписчика

Автоэксперт предупредил о причинах быстрого выхода «автомата» из строя

Автоэксперт предупредил о причинах быстрого выхода «автомата» из строя

Неправильные действия водителей при эксплуатации автомобиля с автоматической трансмиссией, нерегулярное обслуживание и особенности манеры вождения могут не только сократить срок службы агрегата, но и буквально «убить» коробку передач.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх