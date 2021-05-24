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Чего только не происходит на борту самолёта

Чего только не происходит на борту самолёта

Что ж, добро пожаловать на рейс: на борту самолёта вас ждут такие яркие эмоции, что вы будете ещё долго вспоминать свой полёт! Чего здесь только не происходит: по проходу разгуливают экзотические животные, иллюминатор почему-то прикрыт картонкой.

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