ПВО ВСУ получила шведские ПЗРК для противодействия российским беспилотникам

ПВО ВСУ получила шведские ПЗРК для противодействия российским беспилотникам

Подразделения противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, размещенные в Киевской области, получили на вооружение ПЗРК (переносные зенитные ракетные комплексы) RBS-70 шведского производства.

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