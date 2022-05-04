Pixabay.comС 1 мая по 10 июня в Северном Тушине пройдёт фотоконкурс «Моя Родина — Россия!». По случаю празднования Дня России мы запускаем фотоконкурс, в рамках которого жители нашего округа могут поделиться своими историями и фотографиями полюбившихся мест в социальной сети Вконтакте с отметкой аккаунта префектуры Префектура СЗАО / город Москва или прислать нам свои снимки на электронную почту: myszao@mail.