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В Северном Тушине пройдёт фотоконкурс «Моя Родина — Россия!»

В Северном Тушине пройдёт фотоконкурс «Моя Родина — Россия!»

Pixabay.comС 1 мая по 10 июня в Северном Тушине пройдёт фотоконкурс «Моя Родина — Россия!».  По случаю празднования Дня России мы запускаем фотоконкурс, в рамках которого жители нашего округа могут поделиться своими историями и фотографиями полюбившихся мест в социальной сети Вконтакте с отметкой аккаунта префектуры Префектура СЗАО / город Москва или прислать нам свои снимки на электронную почту: myszao@mail.

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