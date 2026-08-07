Разведчик четыре месяца скрытно передавал данные из тыла ВСУ

Российский разведчик с позывным Седой около четырёх месяцев скрытно вёл наблюдение в тылу украинских боевиков в районе Белицкого, передавая сведения о передвижении противника, сообщил заместитель командира батальона Станислав Соловьёв.
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