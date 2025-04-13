Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Vova Гарин
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Минобороны рассказало о поражении живой силы и техники бригады «Азов»

Минобороны рассказало о поражении живой силы и техники бригады «Азов»

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение личному составу и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая бригаде спецназначения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).

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