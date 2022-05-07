Топ-10 фактов о фильме «Пятый элемент»

В 1997 году на Каннском кинофестивале публика впервые увидела фантастический комедийный боевик французского режиссера Люка Бессона «Пятый элемент» с Брюсом Уиллисом, Миллой Йовович и Гэри Олдменом в главных ролях.
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