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Топ-10 фактов о фильме «Пятый элемент»

Топ-10 фактов о фильме «Пятый элемент»

В 1997 году на Каннском кинофестивале публика впервые увидела фантастический комедийный боевик французского режиссера Люка Бессона «Пятый элемент» с Брюсом Уиллисом, Миллой Йовович и Гэри Олдменом в главных ролях.

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