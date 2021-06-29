Дженнифер Энистон рассказала, что до сих пор близко общается с Брэдом Питтом Алиса Ефремова Дженнифер Энистон в сво время была известна не только тем, что играла Рэйчел в популярном сериале “Друзья”, но и тем, что целых пять лет она была законной женой Брэда Питта.