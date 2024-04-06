Вопрос на засыпку: во что превратится наш мир без куриных яиц?

Что появилось первым: курица или яйцо? И что первым исчезнет? Давайте представим, что это будет яйцо и что однажды все куриные яйца на планете вдруг пропадут! У нас больше не будет омлета и вкусной выпечки.
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