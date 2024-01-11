15 аркан — богатство, 3 аркан — беременность: расшифровка и прогноз на 2024 год по матрице Судьбы Ирэн ОрлонскаяНаступивший год уже начал раскрывать свои тайны, и все больше людей интересует, что принесет 2024 год каждому из нас.