Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 689 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Сабакарь
    Вот это и есть суть шапкозакидательства и ссылка на АВОСЬ. Внимательно перечитайте мой предыдущий комментарий.  Там н...Кто наводит на оп...
  • Искандер
    Ингерманда ебланская, которую не беспокоят стрекочущие в её отбитой нахрен головёнке тараканы, чудесный повод поржать...«Кому еще пожалов...
  • Владимир Мельников
    Вот и появился стрелочникФигурантка уголов...

Фигурантка уголовного дела или свидетель? Стала ясна судьба скандального сертификата

Фигурантка уголовного дела или свидетель? Стала ясна судьба скандального сертификата

Русские правила Пишут, что одарившая свою уборщицу сертификатом на жильё была задержана в аэропорту при попытке вылететь в Испанию как обычный пассажир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья
Она должна быть не только задержана, но и отправлена на зону? И не только она!
Ответить
8 час.
Н
Наталья
Башлыкова, похоже, сделмют стрелочником?
Ответить
6 час.
Владимир Мельников
Вот и появился стрелочник
Ответить
1 час.
наверх