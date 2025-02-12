Фигурантка уголовного дела или свидетель? Стала ясна судьба скандального сертификата

Русские правила Пишут, что одарившая свою уборщицу сертификатом на жильё была задержана в аэропорту при попытке вылететь в Испанию как обычный пассажир.
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