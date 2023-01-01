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Де’Аарон Фокс, Джордан Пул и Стефен Карри – в Топ-10 трехочковых 2022 года

Де’Аарон Фокс, Джордан Пул и Стефен Карри – в Топ-10 трехочковых 2022 года

НБА представила десятку лучших трехочковых попаданий 2022 года. Героями Топ-10 стали Джа Морэнт («Мемфис»), Де’Аарон Фокс («Сакраменто»), Джордан Пул и Стефен Карри («Голден Стэйт»).

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