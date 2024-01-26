Заключённого в США впервые в мире казнили с помощью чистого азота

Процедура заняла около получаса.фото: wikipedia.org/CACorrections--> В Алабаме состоялась первая в истории США и всего мира казнь с помощью азота: 58-летний убийца Кеннет Юджин Смит вошёл в историю, сообщает офис генпрокурора штата Стива Маршалла.
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