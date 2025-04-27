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Apple готовит умные очки с Apple Intelligence, но без дополненной реальности

Apple готовит умные очки с Apple Intelligence, но без дополненной реальности

Apple готовит умные очки с Apple Intelligence, но без дополненной реальностиСогласно свежей публикации журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), Apple активно работает над своими умными очками под кодовым названием N50.

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