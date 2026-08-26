Экс-президента Армении Роберта Кочаряна перевезли из больницы в Антикоррупционный суд

Бывший президент Армении (1998–2008) Роберт Кочарян, которому предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, получении взятки в особо крупных размерах и отмывании средств, был перевезён из больницы в Антикоррупционный суд.
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