Политолог Безпалько: «скальпель Зеленского» Буданов не откажется от поста главкома ВСУ

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России и политолог Богдан Безпалько прокомментировал «Звезде» информацию о том, мог ли отказаться глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов от поста главкома ВСУ , который сейчас занимает Валерий Залужный и предположил, удастся ли Залужному остаться в кресле украинского главнокомандующего.