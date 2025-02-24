Добро пожаловать на "Камчатку". В Барнауле построят район, где дома будут похожи на горы

Амбициозный проект компании "Союз" представили на градсовете. Квартал построят рядом с ТРЦ "Арена" Проект нового квартала "Камчатка" в Барнауле / Фото: проект Большой новый район построят в ближайшее время на въезде в Барнаул между улицей Власихинской, Северным Власихинским проездом и Павловским трактом напротив ТРЦ "Арена".
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