ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Информация УВД по СВАО

Оперативники ОМВД России по району Отрадное г. Москвы задержали подозреваемого в серии краж денежных средств и личных вещей посетителей фитнес клуба В дежурную часть территориального Отдела полиции поступило четыре заявления о краже.

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