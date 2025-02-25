Научный способ проверить скорость работы вашего кишечника. Потребуется только кукуруза

Вот как узнать, насколько быстро ваш организм переваривает пищу (а знать это очень важно) Мало кто догадывается, но известная россиянам реклама с овощами-чемпионами, передающими друг другу эстафету в беге, — не просто плод буйного воображения креативщиков бренда, а наглядный пример того, как еда движется по нашему кишечнику.