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Нижегородская правда

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Банки нарастили финансирование малого и среднего бизнеса на фоне снижения ставок

Кредитование сегмента малого и среднего бизнеса в России продолжает расти. Например, ВТБ сообщил о росте выдачи кредитов этому сегменту в первом полугодии 2026 года на 70% год к году, до 1,45 трлн рублей — данные привёл на Восточном экономическом форуме член правления банка Руслан Еременко.

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