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«Ъ»: условно осужденный за хулиганство с автоматом десантник ушел на СВО

«Ъ»: условно осужденный за хулиганство с автоматом десантник ушел на СВО

Реутовский гарнизонный суд приговорил участника СВО, гвардии старшего лейтенанта Радика Айсина, который в феврале 2023 года в Орехово-Зуево с незаряженным автоматом устроил ссору с женщиной-продавцом круглосуточного магазина, к шести годам условно.

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