В Керченском проливе терпят бедствие два танкера: на помощь экипажу вылетел Ми-8

У танкера "Волгонефть-212", который перевозил свыше 4 тонн мазута, был поврежден нос в результате шторма, сообщает экстренная служба; Экипаж, состоящий из 13 человек, находится в кормовой части судна; Инцидент произошел в 8 километрах от берега; МЧС подтвердило, что корабль оказывается в критической ситуации из-за неблагоприятных погодных условий; Детали о возможном разливе нефтепродуктов уточняются; Позже еще один танкер "Волгонефть-239" получил повреждения в том же регионе, по сообщению оперативных служб; На борту второго танкера находятся 14 человек.