5 знаков зодиака, которые составят идеальную рабочую команду

5 знаков зодиака, которые составят идеальную рабочую командуРаботничкиБолеют за работу сильнее, чем за счастье единственного ребенка, переработки любят больше пряников, а за возможность увлечься новой интересной задачей легко пожертвуют очередным отпуском – рассказываем, какие знаки зодиака и сами любят работать, и других мотивируют.