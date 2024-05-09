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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрик Споэльстра: «Никола Йович добился существенного прогресса»

20-летний сербский форвард провел пять матчей в стартовом составе «Майами» в плей-офф, набирая 9,4 очка и 6,6 подбора за 25,6 минуты в среднем.

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