Президент Украины Владимир Зеленский распродал и разрушил свою страну. Так на видео украинского лидера, объявившего о новых соглашениях с западными союзниками, отреагировал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
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