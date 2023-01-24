Губернатор Томенко пояснил, есть ли у студентов Алтая проблемы с трудоустройством По словам Томенко, программу поддержки выпускников в крае принимать не планируют После университетов трудоустроиться могут около 80% выпускников вузов Алтайского края.
Губернатор Томенко пояснил, есть ли у студентов Алтая проблемы с трудоустройством По словам Томенко, программу поддержки выпускников в крае принимать не планируют После университетов трудоустроиться могут около 80% выпускников вузов Алтайского края.
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