Медведев предрек Украине крах после требования Зеленского принять страну в НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что основным пунктом «плана победы» Украины является приглашение республики в НАТО.
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